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Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование вокруг его финансовых операций

Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование вокруг его финансовых операций

Вашингтон, 23 февраля. Верховный суд не должен был позволять политическим оппонентам бывшего президента США Дональда Трампа получать доступ к его финансовым декларациям.

Поиск дискредитирующих фактов в личной информации является «продолжением величайшей политической охоты на ведьм» в США, заявил сам экс-президент. Преследование политических оппонентов при помощи суда нарушает демократические ценности американского государства, сообщил офис Трампа.

«Я продолжу бороться так же, как делал это последние пять лет», — заверил Трамп.

Верховный суд США принял решение не препятствовать передаче налоговых деклараций Дональда Трампа окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Адвокаты бывшего главы государства уверены, что информацию их подзащитного пытаются получить «со злым умыслом или с целью преследования».

Недавно стало известно, что около 59% избирателей-республиканцев высказали свою готовность поддержать Трампа на следующих выборах. Второй импичмент бывшего президента не подорвал его авторитет среди населения США.

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