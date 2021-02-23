Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование вокруг его финансовых операций

Вашингтон, 23 февраля. Верховный суд не должен был позволять политическим оппонентам бывшего президента США Дональда Трампа получать доступ к его финансовым декларациям.

Поиск дискредитирующих фактов в личной информации является «продолжением величайшей политической охоты на ведьм» в США, заявил сам экс-президент. Преследование политических оппонентов при помощи суда нарушает демократические ценности американского государства, сообщил офис Трампа.

«Я продолжу бороться так же, как делал это последние пять лет», — заверил Трамп.

Верховный суд США принял решение не препятствовать передаче налоговых деклараций Дональда Трампа окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Адвокаты бывшего главы государства уверены, что информацию их подзащитного пытаются получить «со злым умыслом или с целью преследования».

Недавно стало известно, что около 59% избирателей-республиканцев высказали свою готовность поддержать Трампа на следующих выборах. Второй импичмент бывшего президента не подорвал его авторитет среди населения США.