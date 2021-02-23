Полезный опыт: ФАН составил список звезд, которые гордятся службой в армии

Часто актерам приходится исполнять роль военных в кино или на театральной сцене. Тем не менее многим российским артистам и знаменитостям даже не надо вживаться в роль, ведь в свое время они добросовестно отслужили в армии. ФАН составил список из отечественных селебрити, которые прошли службу и гордятся этим.

Леонид Агутин

Музыкант был зачислен в ряды пограничников в 1986 году. Сначала его отправили в Карелию, но вскоре руководство разглядело его талант и перевело в Ленинград, где Агутин стал членом творческого ансамбля.

Будущего музыканта даже наградили за поимку нарушителя границы, хоть им и оказался нетрезвый бродяга. Именно благодаря службе в армии и появился хит Агутина «Граница», который теперь знают все пограничники России.

Илья Лагутенко

Солист группы «Мумий Тролль» провел два года на полигоне Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Лагутенко не жалеет о службе и называет армейские годы бесценным опытом.

Несмотря на непростые условия, холод и риски для здоровья, он считает службу в армии одним из самых экзотических периодов его творческого пути. Будущий музыкант сочинил немало песен во время ночных дежурств.

Тимур Батрутдинов

Будущий резидент Comedy Club служил в войсках космической связи. Он признавался, что за время службы ему часто приходилось «махать лопатой», но он с теплотой вспоминает армейский период.

Комик говорил, что к нему на присягу собирались приехать мама и приятели. Однако, когда пришла его очередь читать текст присяги, родных еще не было. Поэтому Батрутдинов пытался тянуть время, превратив церемонию в шоу. Он каждое слово зачитывал с характерным выражением, делая многозначительные паузы.

Сергей Зверев

Звездный стилист гордится тем, что не стал косить от армии и добросовестно отслужил на благо Родины. Он проходил службу в элитных войсках ПВО на территории Польши. Зверев был заместителем командира взвода, и дослужился до звания старшего сержанта.

Он признался, что служба в армии предопределила его будущий путь. Он был без ума от военной формы и фуражек, которые и сейчас часто использует в своих образах.

Никас Сафронов

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов служил в ракетных войсках на территории Эстонии. В армии он был телефонистом, при этом успевал рисовать картины, а также ходить в самоволку на свидания.

Сафронов даже столкнулся с жестокостью со стороны командования — один капитан сжигал все его картины. Однако художник обиды не держит и считает, что через армию должны пройти все.

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