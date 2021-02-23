Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого»

Москва, 23 февраля. Предупреждение о серьезном уровне погодной опасности в Москве будет действовать с 01:00 до 10:00 23 февраля из-за пониженной температуры.

Гидрометцентр РФ предупредил, что морозы в столице могут достигать 30 градусов. «Оранжевый» уровень погоды означает, что условия нахождения на улице опасны, без крайней надобности не стоит покидать свои дома. Имеется высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, подчеркнули в ведомстве.

Еще совсем недавно в Гидрометцентре заявляли о «желтом» уровне опасности погоды в столице. Однако свежие прогнозы вынудили синоптиков поднять уровень предупреждения о потенциальной угрозе для москвичей.