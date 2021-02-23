National Interest рассказал о подготовке США к противостоянию с РФ в Европе

Москва, 23 февраля. Пентагон реализует несколько инициатив для «сдерживания» России в Восточной Европе. Статья на эту тему вышла на страницах журнала The National Interest.

Речь идет о проведении США многофункциональных военных учений, разработке крылатых ракет большой дальности наземного базирования и средств наблюдения на территории стратегически важных районов. С помощью этого, пишет NI, Пентагон надеется противостоять России.

Автор статьи утверждает, что 25-я ударная группа американских ВВС покинет Ближний Восток и обоснуется в Европе. Для этих целей в Румынию и Прибалтику направится разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper. Всего в американской армии насчитывается свыше 100 таких БПЛА.

Действие этого дрона уже было опробовано в борьбе с террористами и теперь может стать важным оружием в противостоянии великих держав, говорится в статье. На это указывает техническая эффективность и точность БПЛА, с помощью которых он поражает цели противника. Пентагон регулярно модернизирует MQ-9 Reaper, однако дрон до сих пор не получил функцию стелса.

Средства видеонаблюдения, считают журналисты, будут использованы сразу в нескольких районах Европы. Речь идет о Северо-Восточной Европе, вблизи Прибалтики, и южных районах Восточной Европы, включая Румынию и Черное море.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал НАТО увеличить уровень военных доходов для «сдерживания» России. Свое заявление американский министр объяснил «дестабилизирующим» поведением Москвы.