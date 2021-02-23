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Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны

Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны

Лос-Анджелес, 23 февраля. Фильм о Второй мировой войне британского режиссера Гая Ричи получит название Ministry of Ungentlemanly Warfare, что можно трактовать как «Министерство неджентльменской войны».

Съемками кинокартины займется компания Paramount Pictures. Продюсерами выступят Джерри Брукхаймер и Чед Оман. Сценарий напишут Пол Тамаси. Араш Амел и Эрик Джонсон.

По сюжету фильма, в 1939 году Великобритания во главе с Уинстоном Черчиллем даст отпор немецким войскам нестандартными военными способами. С помощью отряда супербойцов будут проводиться сверхсекретные тыловые спецоперации.

Фильмы Гая Ричи пользуются большой зрительской любовью во всем мире. Например, российские киноманы назвали криминальную комедию «Джентльмены» лучшей картиной 2020 года.

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