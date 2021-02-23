Столичный онколог Тиганова назвала признаки рака у детей

Москва, 23 февраля. Усталость, головная боль и серая кожа могут быть признаками онкологического заболевания у детей. Об этом рассказала врач-онколог Ольга Тиганова.

По словам медика особое внимание важно проявлять родителям старшеклассников. Именно в старших классах у детей из-за повышенной нагрузки появляется регулярная усталость и беспричинная головная боль, которую часто путают с астеническим синдромом. Однако эти факторы могут указывать на наличие раковой опухоли у ребенка. В таких случаях родителям нужно быть бдительнее.

Если астения, помимо основных синдромов, сопровождается изменением цвета кожи, повышением температуры — необходимо обратиться к специалисту. Тиганова добавила, что если ребенок, приходя из детского сада или со школы, чувствует потерю аппетита и сонливость — это также тревожный знак.

Еще одним симптомом опасной болезни оказалась изжога. Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, проявляющаяся как изжога, может указывать на рак гортани или пищевода.