Джонсон назвал дату снятия коронавирусных ограничений в Великобритании

Лондон, 23 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о четырехэтапном плане снятия ограничений по COVID-19. Первый этап намечен на 8 марта.

В стране с конца декабря действует карантин. Первый этап ослабления стартует 8 марта и будет включать открытие школ и возможность встречаться на улице вдвоем. С 29 марта станут возможными сбор групп до шести человек вне дома и занятия спортом на открытом воздухе.

Второй этап начнется 12 апреля. В это время откроются парки, магазины, зоопарки и парикмахерские. Начало третьего этапа намечено на 17 мая. На нем будет снято большинство ограничений по социальным контактам.

Если предыдущие этапы принесут заметные улучшения ситуации с коронавирусом, переход к последнему этапу планируется 21 июня. В нем снимут оставшиеся ограничения.

Ранее стало известно, что международное сообщение Великобритания откроет не ранее 17 мая. Все зависит от того, снизится ли активность COVID-19, отметил Борис Джонсон.