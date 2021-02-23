Путин в поздравительной речи к 23 февраля оценил заслуги военнослужащих РФ

Москва, 23 февраля. Связь между народом, государством и его защитниками остается такой же важной, как и столетия назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он поздравил всех защитников Отечества с праздником и напомнил о богатой истории страны. Путин отдал дань «великому поколению», которое защищало Россию в военные годы. Президент поблагодарил за службу российских военных, которые стоят на страже государства.

«Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу — очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом отважных, волевых и сильных духом. <…> Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», — отметил Путин.

Офицеры являются «оплотом армии и флота», которые сохраняют традиции воинской службы и пробуждают в молодежи желание служить. Путин поблагодарил и гражданский персонал «за достойное выполнение воинского долга».

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин поздравил воспитанников Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) с 23 февраля. Он вручил грамоты отличившимся военнослужащим.