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«Антикоронавирусный» назальный спрей запретили продавать во Франции

«Антикоронавирусный» назальный спрей запретили продавать во Франции

Париж, 23 февраля. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции не разрешило реализацию спрея, который якобы убивает 99% коронавирусов.

Назальный спрей запретили продавать, так как регулятор не получил никакой информации о клинических испытаниях препарата, его действии и безопасности. Речь идет о препарате COV-Defense или Biokami. В его основе лежит ионизированная вода Pharma & Beauty — Centrepharma. Как утверждает компания-производитель, эффективность спрея — 99%.

«Вопреки этм утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность», — говорится в сообщении агентства.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции организовало проверку препарата. До получения всей информации и гарантий спрей запрещено продавать, рекламировать, распространять и использовать.

На фоне пандемии коронавируса мошенники стали часто предлагать жертвам скидки на оплату фейковых счетов по ЖКУ. Суммы небольшие, чтобы потерпевшие не захотели обращаться в полицию. В группе риска оказываются пенсионеры и домохозяйки.

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