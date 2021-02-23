«Антикоронавирусный» назальный спрей запретили продавать во Франции

Париж, 23 февраля. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции не разрешило реализацию спрея, который якобы убивает 99% коронавирусов.

Назальный спрей запретили продавать, так как регулятор не получил никакой информации о клинических испытаниях препарата, его действии и безопасности. Речь идет о препарате COV-Defense или Biokami. В его основе лежит ионизированная вода Pharma & Beauty — Centrepharma. Как утверждает компания-производитель, эффективность спрея — 99%.

«Вопреки этм утверждениям производителя мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность», — говорится в сообщении агентства.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции организовало проверку препарата. До получения всей информации и гарантий спрей запрещено продавать, рекламировать, распространять и использовать.

На фоне пандемии коронавируса мошенники стали часто предлагать жертвам скидки на оплату фейковых счетов по ЖКУ. Суммы небольшие, чтобы потерпевшие не захотели обращаться в полицию. В группе риска оказываются пенсионеры и домохозяйки.