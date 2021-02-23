ФАН публикует топ-5 лучших советских фильмов о войне

Многие россияне в преддверии Дня защитника Отечества имеют традицию смотреть фильмы о войне и вспоминать подвиги своих предков. Федеральное агентство новостей составило список из самых знаменитых советских картин о непростой солдатской доле.

«А зори здесь тихие…» (1972)

Двухсерийная картина, снятая по повести Бориса Васильева про подвиг советских девушек-зенитчиц в борьбе с нацистскими захватчиками. Старшина Федот Васков, бойцы Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галя Четвертак и Соня Гурвич героически выступили в неравный бой с немецкими диверсантами, которые пытались подорвать железную дорогу.

Фильм получился очень эмоциональный и вошел в классику советского кино. Не смог обойти его по популярности и римейк 2015 года. Спустя полвека зрители продолжают смотреть оригинальную ленту.

«Баллада о солдате» (1959)

Фильм повествует о нескольких днях из жизни простого солдата Алексея Скворцова, который едет в отпуск к матери. В самом начале авторы сообщают, что он погибнет на войне. Фильм посмотрели более 30 млн советских зрителей. Он собрал более сотни кинопремий, получив признание и за рубежом.

«Освобождение» (1968–1971)

Картина состоит из пяти серий, который рассказывают о различных эпизодах Великой Отечественной войны: бои на Курской дуге, форсирование Днепра, операция «Багратион», битва за Берлин и взятие немецкой столицы.

Серия фильмов считается одной из самых масштабных и эпичных в плане постановки батальных сцен. При этом картины не имеют стандартного сюжета и повествуют о глобальных действиях от рядовых бойцов до глав государств.

«В бой идут одни старики» (1973)

Фильм собран из историй настоящих ветеранов и летчиков Великой Отечественной войны. Легкие и непринужденные сцены сменяются трагическими эпизодами и наоборот. Сюжет повествует о том, как вливаются в состав эскадрильи «зеленые» новички из военных училищ, и о том, как их опытные коллеги пытаются сберечь молодых.

«Они сражались за родину» (1975)

В фильме Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова снялись самые имениты советские актеры: Юрий Никулин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков и Василий Шукшин, который скончался во время съемок.

События картины разворачиваются в 1942 году. Советские солдаты вынуждены отступать под напором превосходящих сил нацистских захватчиков. Фильм известен своей атмосферой: масштабные баталии, настоящая боевая техника, горящие здания и т. д. Многие кинолюбители называют эту картину самой эпичной в истории советского кинематографа.

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