Украинский генерал Хомчак рассказал о подготовке ВСУ к штурму городов

Киев, 23 февраля. Украинские военные проходят подготовку к наступательным операциям в городах. Об этом рассказал главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.

Подготовка к штурму городов стартовала в ВСУ в прошлом году. Она проходит при участии всех боевых военных частей на урбанизированной местности, пояснил украинский генерал в ходе пресс-конференции.

Хомчак не уточнил, к штурму каких городов готовятся украинские военнослужащие. Подобные учения необходимы для готовности «ко всем вариантам развития ситуации», добавил он.

Недавно украинский генерал Сергей Кривонос назвал военных ВСУ «нищебродами». Свои слова он объяснил тем, что Киев не заботится о финансовом обеспечении служащих. Участники боевых действий в Донбассе не имеют собственного жилья и вынуждены ездить на старых машинах на фронте.