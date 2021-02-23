Актер Невзоров назвал новорожденную дочь именем убитой жены

Москва, 23 февраля. Третий ребенок 71-летнего актера Бориса Невзорова появился на свет в конце декабря прошлого года. Мамой новорожденной девочки стала бухгалтер Елена Хрипунова.

Долгое время новоиспеченные родители скрывали имя ребенка. Только сейчас стало известно, что девочку назвали Анастасией. Аналогичное имя носила вторая супруга Невзорова.

Актер женился на Анастасии Ивановой в 1982 году, а через два года у супругов родилась дочь Полина. Жизнь молодой женщины оборвалась, когда ребенку исполнилось девять лет. В дом Невзорова ворвался грабитель, который убил Иванову. Актер стал первым человеком, который нашел тело убитой женщины.

«Да, малышку зовут Настенька. Уверена, вторая Настя Невзорова будет счастливой, любимой. Первая была святой женщиной, которую настигла такая ужасная смерть», — отметила близкая подруга артиста Татьяна Судец.

Позднее Невзоров рассказал, что убийцей его жены стал родственник актера Александр Савченко. Семья была знакома с ранее судимым за убийство мужчиной. Иванова впустила злоумышленника в дом, так как знала его лично. Полиции не удалось разыскать преступника, однако со временем он сам лишился жизни.

Сейчас у Невзорова трое детей и такое же количество браков. В числе его супруг были Анастасия Иванова, бывшая однокурсница Марина и подруга студенческих лет Алла Панова.

Юморист Евгений Петросян в скором времени может вновь стать отцом. Слухи о новой беременности подогрела молодая жена артиста Татьяна Брухунова. На одном из последних снимков фанаты обратили внимание, что женщина значительно набрала вес.