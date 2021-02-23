Индийские врачи готовятся к всплеску психических расстройств из-за COVID-19

Нью-Дели, 23 февраля. Центральный институт психиатрии в Индии начал обучать медиков оказанию помощи людям с психическими расстройствами после перенесенного COVID-19.

Двое из десяти пациентов в Индии переживают депрессию, тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, заявил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас. Институт за несколько месяцев уже обучил 175 медиков.

«Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации», — отметил специалист.

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