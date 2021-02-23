Глава ЦБ Набиуллина дала рекомендации начинающим инвесторам

Москва, 23 февраля. Начинающим инвесторам лучше отказаться от ставок на ценные бумаги одной компании и не вкладывать последние деньги в акции. Так считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Первое время молодой инвестор должен избегать рисков и всегда иметь сбережения. Еще одним правилом является запрет на инвестирование заемных средств, заявила Набиуллина.

«У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно», — посоветовала глава ЦБ.

В случае предложений большой доходности инвестор должен изучить все возможные риски. Уже полученная доходность не всегда означает удачное завершение сделок в дальнейшем.

Существует несколько простых способов сохранить и увеличить свои накопления. В их число входят банковский депозит, облигации федерального займа и корпоративные облигации, считает эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева.