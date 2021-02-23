Власти Мехико анонсировали старт вакцинации населения «Спутником V»

Мехико, 22 февраля. Старт массовой вакцинации жителей мексиканской столицы от коронавируса запланирован через два дня. Для иммунизации граждан будет использована российская разработка «Спутник V».

В рамках первой стадии прививочной кампании процедуру пройдут люди старше 60 лет, которые проживают в округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько. Правительство Мехико обратило внимание на наличие у российского препарата необходимых для применения в стране разрешений. Ожидается, что первая партия доз «Спутника V» прибудет в столицу поздно вечером в понедельник по местному времени.

«На втором этапе вакцинации, который начнется 24 февраля... Мы будем использовать вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РФ», — говорится в заявлении местных властей.

Использование отечественной разработки одобрили и в Сирии. В посольстве арабской республики в России подтвердили факт успешного прохождения вакциной всех этапов регистрации.