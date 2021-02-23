Американцы объяснили большое количество выпавшего снега «теорией заговора»

Техас, 22 февраля. Снег, ставший причиной коллапса во многих штатах США, не тает и искрится. Американцы уверены, что осадки вызваны искусственно.

Жители США выкладывают в Сеть ролики, на которых пытаются доказать «теорию заговора» об «искусственном снеге». Американцы предполагают, что за происходящим стоят элиты, в частности один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

Авторы одного из видео пытаются поджечь снежок, но тот не тает, а только чернеет. Другие приверженцы «теории заговора» попытались расплавить снег в микроволновке, но тот только начал искрить. Американцы решили, что в осадках содержатся частицы металла.

Ранее Билл Гейтс назвал причину энергетического коллапса в Техасе. Предприниматель возложил вину на местные власти, которые не сделали электростанции погодоустойчивыми.