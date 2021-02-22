Коллеги рассказали, что могло погубить Екатерину Градову

Москва, 22 февраля. Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны». Актрисы не стало на 75-м году жизни. При этом коллеги Градовой считают, что на ее здоровье негативно сказалось завершение актерской карьеры.

Актриса Московского академического театра сатиры Наталья Селезнева считает, что жизнь Градовой сложилась странно. По ее словам, актриса пришла в их театр на пике карьеры, а зрители обожали ее за «Семнадцать мгновений весны».

«Все с таким к ней относились… пиететом, что ли, с такой симпатией к ней все относились, но потом она ушла из театра, и мне кажется, что это очень на нее отрицательно повлияло», — сказала Селезнева в беседе с Пятым каналом.

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев в беседе с ФАН отметил, что в театр не планирует организовывать прощание, так как Екатерина Градова уже давно там не работала. По его словам, актриса работала в театре до 1987 года.

ФАН также составил топ-5 лучших ролей Градовой. Кроме роли в сериале «Семнадцать мгновений весны» актриса известна работой в таких картина, как «Осенние свадьбы» (1967), «Собака Баскервилей» (1971), «Маленькие комедии большого дома» (1974) и «Место встречи изменить нельзя» (1979).