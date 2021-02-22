Звезда «Универа» Хилькевич раскрыла секрет похудения на 23 кг

Москва, 22 февраля. Актриса Анна Хилькевич два года боролась с лишним весом после рождения младшей дочери. Вторая беременность обернулась для звезды 23 набранными килограммами.

Рождение первой дочери Арианны совпало со съемками сериала «Универ». Из-за этого Хилькевич пришлось экстренно приводить себя в форму, так как на похудение у нее было меньше трех месяцев. Она искала различные диеты для кормящих женщин, питалась диетическими блюдами, приготовленными на пару.

«Порции делала небольшие, от сладкого отказалась вообще. При таком питании за два первых дня диеты ушло три килограмма. Как только перестала кормить дочку грудью, прошла курс мезотерапии живота», — рассказала актриса в беседе с журналистами.

После первой процедуры мезотерапии актрисе не удалось привести живот в идеальную форму. Однако повторный поход к косметологу избавил Хилькевич от выпирающего живота.

Однако вторые роды стали для звезды более сложными, и она набрала целых 23 килограмма. Для избавления от них актрисе потребовалось два года. Больше всего Хилькевич волновали ее бедра, которые «не хотели» худеть. Желаемый результат принесли силовые нагрузки и курс LPG-массажа.

В конце января поклонники заподозрили звезду «Универа» в третьей беременности. Поводом для таких слухов стали фотографии Хилькевич, на которых виден округлившийся живот.