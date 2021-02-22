Более 338 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом за сутки

Женева, 22 февраля. С начала пандемии более 111, 1 млн человек по всему миру заболели COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили свыше чем у 338 тыс. граждан.

Общее количество жертв превысило 2,46 млн человек, за прошедшие 24 часа скончались около 7,5 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Подавляющее большинство новых случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америки. Следом по числу выявленных зараженных расположился регион Европы. Завершает тройку антилидеров Юго-Восточная Азия.

ВОЗ призвала страны ускорить процесс массовой вакцинации населения от коронавируса. Промедление в этом вопросе может спровоцировать появление новых мутаций, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.