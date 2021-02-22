Вдова Табакова опубликовала трогательное видео с любимыми мужчинами к 23 февраля

Москва, 22 февраля. Вдова Олега Табакова Марина Зудина опубликовала трогательный пост в преддверии Дня защитника Отечества. Актриса разместила видеозапись с архивными фото, на которых предстала в окружении любимых мужчин — ныне покойного супруга и сына Павла.

На кадрах Зудина и Табаков запечатлены молодыми и счастливыми. Актер держит на руках новорожденного сына и не скрывает улыбки.

«Накануне праздника. Дорогие женщины, не знаю по поводу защиты Отечества, но своих защитников мы рожаем и воспитываем сами! Так что это и наш праздник!» — пишет актриса.

Поклонники оставили множество комментариев. Интернет-пользователи поздравили Зудину с праздником, а некоторые до сих пор не смирились с уходом Олега Табакова.

«Марина, вы так правы! Сыновей мы рожаем для защиты, а вот дочек для любви», — отметила knit.annie.knit.

«Красивая семья! А вы — сияете. Марина, спасибо, что делитесь такими трогательными фотографиями», — пишет allusya1003.

«Мариночка, вы — супер-женщина. Павлом восхищена — какой молодец, доченька растет красавицей и умницей, любим вас бесконечно. Молодцы, вперед и только вперед. Дай бог вам всего», — пожелала ekaterina_furso.

«До сих пор не верю, что нет Олега Павловича. Мариночка, счастья вам и здоровья», — cokolmila1066

Недавно актриса Марина Зудина поэкспериментировала над своим женственным и утонченным образом, к которому привыкли ее фанаты. Знаменитость предстала в образе дерзкой рокерши.