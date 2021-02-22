Писательница из Японии восхитилась трехчасовым путешествием по России

Владивосток, 22 февраля. Японская писательница Киеко Айраха рассказала о своих чувствах после непродолжительного путешествия по России. Три часа во Владивостоке произвели на нее неизгладимое впечатление.

Киеко Айраха побывала в российском городе незадолго до начала пандемии коронавируса и закрытия границ, в конце февраля прошлого года. Она держала путь в Токио и планировала добраться до дома на самолете. Однако ждать рейс пришлось слишком долго, из-за чего она решила доехать до железнодорожного вокзала на аэроэкспрессе.

Больше всего иностранке запомнились зимние наряды российских женщин. Россиянки любого возраста уделяют значение своему внешнему виду, несмотря на погоду, отметила она.

«Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках. Красота важна, даже несмотря на холод», — поделилась японка.

Еще одной приятной неожиданностью стали для Айрахи цены на продукты. Десерт с миндальным ароматом обошелся ей в 65 рублей, а за чашечку кофе она отдала всего 35 рублей. Владивосток писательница назвала атмосферным городом с плотной застройкой. Незабываемое впечатление произвела на нее и Транссибирская магистраль.

Прокатиться по Транссибирской магистрали мечтают не только туристы, но и первые лица иностранных государств. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее подтвердила свое желание отправиться в путешествие по российскому Транссибу. Впервые она заявила об этом еще в 2017 году.