Морозная погода спровоцировала северное сияние в Мурманской области

Мурманск, 22 февраля. Жительница Североморска дважды стала свидетельницей северного сияния. Вместе с ней наблюдать природное явление могли другие жители Мурманской области.

Ночное небо в регионе дважды озарялось авророй в прошедшие выходные. Мурманчане пришли в восторг от красоты увиденного и делились фотографиями северного сияния в социальных сетях.

Помешать наблюдению за небом не смогла даже суровая погода. В эти дни в регионе стояли сильные морозы, которые сопровождались мощным ветром.

Жителей Европейской России ждет потепление на этой неделе. Температура воздуха во многих регионах страны поднимется до плюсовых значений, заявили в Гидрометцентре РФ.