NASA показало кадры с посадки планетохода Perseverance на Марс

Вашингтон, 22 февраля. Аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Марс. NASA показала видеоролик с приземления планетохода на Красную планету.

Видеоролик, который записал марсоход Perseverance длится чуть больше трех минут. На нем можно увидеть цветные кадры приземления, посадки и окружающей местности аппарат. Теперь планетоход будет искать следы жизни на Красной планете. Его работа рассчитана на два года, а затем он вернется домой.

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Первые кадры в черно-белом цвете появились еще 19 февраля, когда Perseverance только состыковался с поверхностью Марса. Изображение показали в прямом эфире на трансляции NASA на YouTube-канале.