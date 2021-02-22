МИД разочарован намерением ЕС ввести незаконные санкции против России

Москва, 22 февраля. Евросоюз не оправдал надежд России на «здоровые» отношения, приняв решение о подготовке противоправных санкций против страны, следует из заявления МИД РФ.

О своих намерениях ввести новые ограничения против Москвы руководство ЕС заявило во время беспрецедентной раскрутки антироссийской информационной кампании. Предъявленные российским властям требования Запада относительно дальнейшей судьбы Алексея Навального в ведомстве расценили как незаконные и безосновательные.

Выбранная Евросоюзом политика давления на Россию продемонстрировала свою полную несостоятельность. Досадно, что среди инструментов продвижения выгодной позиции теперь у ЕС появились неправомерные ультиматумы, санкции и давление, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах подготовить новые санкции против России в течение недели. По его словам, рестрикции будут персональными.