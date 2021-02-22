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МИД разочарован намерением ЕС ввести незаконные санкции против России

МИД разочарован намерением ЕС ввести незаконные санкции против России

Москва, 22 февраля. Евросоюз не оправдал надежд России на «здоровые» отношения, приняв решение о подготовке противоправных санкций против страны, следует из заявления МИД РФ.

О своих намерениях ввести новые ограничения против Москвы руководство ЕС заявило во время беспрецедентной раскрутки антироссийской информационной кампании. Предъявленные российским властям требования Запада относительно дальнейшей судьбы Алексея Навального в ведомстве расценили как незаконные и безосновательные.

Выбранная Евросоюзом политика давления на Россию продемонстрировала свою полную несостоятельность. Досадно, что среди инструментов продвижения выгодной позиции теперь у ЕС появились неправомерные ультиматумы, санкции и давление, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о планах подготовить новые санкции против России в течение недели. По его словам, рестрикции будут персональными.

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