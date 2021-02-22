Байден объявил траур в память о полумиллионе жертв COVID-19

Вашингтон, 22 февраля. Президент США Джозеф Байден объявил в стране траур в память о 500 тыс. американцев, скончавшихся в результате вызванных COVID-19 осложнений.

Следующие пять дней американские флаги будут приспущены. Общее число жертв коронавирусной инфекции в США с начала пандемии превысило потери государства в трех войнах: Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме.

За первые десять дней президентства в США с диагнозом COVID-19 скончались почти 40 тыс. пациентов. Журналисты, руководствующиеся свежими воспоминаниями об обещаниях демократа положить конец пандемии, выступили с требованием призвать Байдена к ответственности.

СМИ обратили внимание на двуличность ряда изданий: во время президентства Дональда Трампа они обвиняли республиканца во всех летальных случаях, тогда как сейчас громких заявлений в отношении главы Белого дома нет. По той же логике, Байден теперь несет ответственность за почти 40 тыс. жертв.