Посол России в ЦАР призвал арестовать главарей боевиков

Банги, 22 февраля. Посол России в ЦАР Владимир Титоренко выступил против переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований.

В интервью Radio Ndeke Luka дипломат перечислил имена главарей радикальных банд, которые должны предстать перед судом за совершение военных преступлений.

В их числе оказался и экс-президент республики Франсуа Бозизе, который руководит «Коалицией патриотов за перемены» (CPC). Махамат Алькатим, управляющий «Центральноафриканским патриотическим движением» (MPC). А также лидер «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса и представитель группировки 3R Аббас Сидики.

Титоренко подчеркнул, что правительство страны открыто для диалога только с теми, кто не совершал преступлений против ее населения, чего нельзя сказать о членах незаконных бандгрупп. По мнению дипломата, боевики должны остановить своих главарей и передать их правоохранителям.

Ситуацию на территории ЦАР поможет стабилизировать именно арест руководителей радикальных группировок и полная зачистка территорий, которую уже проводит правительственная армия (FACA).

Представитель РФ отметил, что сначала необходимо разрешить кризис безопасности, а потом уже преступать к переговорам с формированиями, которые не участвовали в провокациях против действующей власти и президента Фостен-Арканжа Туадера.

Напомним, что конгломерат вооруженных группировок CPC активизировался накануне всеобщих выборов 27 декабря 2020 года. Франсуа Бозизе, отстраненный от участия в голосовании Конституционным судом, мобилизовал боевиков и пытался силой свергнуть избранного лидера.

При поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих бойцы FACA отразили атаки бандитов. Напомним, что специалисты из РФ официально прибыли в ЦАР для обучения личного состава правительственной армии и консультирования военачальников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боевики CPC настаивают на переговорах с правительством республики, чтобы отсрочить столкновение с вооруженными силами и получить дополнительные поставки оружия со стороны Франции.