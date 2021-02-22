Жители Бамбари записали видеообращение с благодарностями армии ЦАР

Бамбари, 22 февраля. Центральноафриканцы поблагодарили правительственную армию (FACA) и российских инструкторов за освобождение города на юге центральной части республики.

Видеозапись с обращением граждан опубликовал премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада. На кадрах люди выражают признательность военнослужащим и их союзникам за спасение Бамбари.

Пользователи социальной сети Facebook поддержали мнение сограждан в комментариях под публикацией. Они также благодарят бойцов FACA и надеются, что контртеррористические операции стабилизируют ситуацию в стране.

«Пусть освобождение будет окончательным. Безопасность и мир являются непременным условием развития народа ЦАР», — заявил один из подписчиков премьер-министра.

Напомним, что Бамбари находился под контролем боевиков CPC, пока их не вытеснили члены правительственной армии. В рамках зачистки военнослужащие нейтрализовали порядка 50 бандитов.

Жители организовали праздник в честь спасения населенного пункта. Они торжественно встретили подкрепление FACA и устроили победный марш после освобождения города.

Подготовку бойцов осуществляли российские инструкторы. Специалисты из РФ обучили личный состав правительственной армии вести бой, а также проводили консультации для местных военачальников.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боевики CPC оставляют позиции до наступления отрядов FACA, избегая прямого столкновения с военнослужащими.