Apple TV+ показал большой промо-ролик с трейлерами всех премьер года

Москва, 22 февраля. Промо-ролик собрал в себе все проекты, которые будут представлены на сервисе Apple TV+ до конца 2021 года. В него вошли трейлеры сериалов и фильмов.

Одним из самых ожидаемых проектов стал сериал «Основание», снятый по сюжету романов Айзека Азимова. В будущем он может стать для Apple флагманом, как «Игра престолов» для телеканала HBO.

В ролике представлены трейлеры новых сезонов «Утреннего шоу», «Сказать правду» и «Берег москитов». Туда же относится фильм «По наклонной» с Томом Холландом в главной роли.

В начале апреля в российском прокате стартует фильм «Мортал Комбат», снятый по одноименной компьютерной игре. Компания Warner Bros. ранее представила долгожданный трейлер киноленты.