Куанго, 22 февраля. Жители города на юге ЦАР обеспокоены возвращением боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Граждане рассказали, что бандиты оседают в населенных пунктах в окрестностях Куанго. Они боятся, что радикальные элементы снова мобилизуются.

«Я могу вам сказать, что здесь ужасно. Массовое возвращение боевиков CPC продолжает нас пугать. Многие уже в городе, некоторые только на пути к нему», — заявил один из очевидцев.

Центральноафриканцы из Куанго просят помощи, чтобы вытеснить бандитов из населенного пункта. По их мнению, радикалов возможно остановить только силовыми методами.

«Если их не устранить, они не уйдут. Помимо Лиото, радикалы также есть в Болбале, Нгадзе, Бианге и Гойе. Говорю вам, это нас пугает, как будто здесь их логово», — добавил местный житель.

Напомним, что боевиков СPC уже удалось вытеснить из многих городов республики: Иппи, Бамбари, Буар, Боаро, Боссемптеле, Ялоке и других. Успешные контртеррористические операции проводит правительственная армия ЦАР (FACA) при поддержке руандийских военнослужащих и российских инструкторов.

Специалисты из РФ обучают бойцов отражать атаки радикалов и вести бой. Также россияне оказывают консультативную помощь местным военачальникам. Члены СPC терпят поражения, осознавая собственное бессилие, они покидают захваченные города до прихода отряда FACA.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что религиозные сообщества ЦАР поблагодарили национальную армию и ее союзников, организовав массовый марш.