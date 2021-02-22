«Хаотичное управление»: эксперты раскритиковали военную операцию Чада в Сахеле

Нджамена, 22 февраля. Экспертное сообщество заявило, что проведение антитеррористической операции на границе Мали, Нигера и Буркина-Фасо является политической уловкой лидера республики Идриса Деби для победы на президентских выборах.

Издание Deutsche Welle опубликовало материал, в котором специалисты рассказали о корыстных планах действующего президента страны заработать политические очки посредством отправки представителей правительственных войск на территории соседних государств.

«На данный момент ни для кого не секрет, что у Деби внутренние проблемы в Чаде. Из-за его хаотичного управления страной и неоднозначного шестого срока ему бросают вызов отовсюду. Теперь он пытается смягчить международное сообщество, чтобы оно одобрило его переизбрание», — утверждает независимый юрист-консультант Джон Янг Дибам.

Однако журналистка Нара Хантолум считает, что подобный жест не поможет Чаду заручиться поддержкой за рубежом. По ее мнению, республика не справится с такой масштабной задачей, как борьба с терроризмом на территории Сахеля.

«В одиночку Чад не выдержит этой войны. Президент Деби, когда он взял бразды правления Сахельской пятеркой (G5 Sahel), хотел оказать честь своим коллегам, которые его избрали. Но я очень сомневаюсь, что у него есть необходимые средства для обеспечения своих солдат», — объяснила обозреватель.

Финансовая сторона отправки африканских солдат тоже вызывает вопросы. По данным издания, затраты на антитеррористическую операцию обошлись бы республике в 300 миллиардов фраков КФА (более 41 млрд рублей — Прим. ФАН). Данная сумма вдвое превышает годовой бюджет на образование. Без спонсорства в лице Франции Чад не сможет выделить такие средства.

Напомним, что на прошлой неделе завершился саммит Сахельской группы пяти (G5 Sahel). В его рамках государства-члены назначили Идриса Деби новым президентом объединения. Одним из первых его распоряжений стало заявление об отправке 1200 военнослужащих на пограничные зоны между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Инициативу поддержал глава Франции Эммануэль Макрон, который присутствовал на конференции в онлайн-формате.

Причем оппозиция республики раскритиковала это решение. По мнению партии «Трансформаторы», лидер борется с терроризмом в других странах, но на протяжении 30 лет распространяет экстремизм в своем государстве.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Идрис Деби планирует переизбираться на шестой срок и уже выдвинул собственную кандидатуру на грядущих выборах. Однако граждане выступают против продолжения диктатуры профранцузского политика и регулярно выходят на протестные митинги.