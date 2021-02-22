Сотни жителей ЦАР прошли курс молодого бойца и вступили в ряды миротворцев ООН

Банги, 22 февраля. Несколько сотен жителей ЦАР прошли обучение для работы в качестве миротворцев, сообщает сайт многопрофильной миссии ООН в республике (МИНУСКА).

По данным источника, 653 гражданина, в числе которых оказались 187 женщин, прошли специальную подготовку при поддержке Сил обороны и безопасности ЦАР (FSI) и полиции международной организации (UNPOL).

Инструкторы обучали центральноафриканцев военной дисциплине, обращению с оружием, а также тактике и этике сотрудника правоохранительных органов.

После завершения курса подготовки состоялась торжественная церемония, в рамках которой граждан ЦАР официально приняли в ряды миротворцев.

«Это священный символ для тех, кто завтра во имя мира и безопасности будет отважно защищать отечество и государственные учреждения ценой своей жизни», — заявил директор Национальной полицейской академии Максим Сенга.

Сообщается, что центральноафриканцев ожидает второй этап обучения, на котором курсанты отточат профессиональные навыки.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители ЦАР недовольны работой МИНУСКА. По их мнению, представители миссии проявляют бездействие в борьбе с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).