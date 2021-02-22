Бывшего главу МИД ЦАР арестовали за распространение фальшивых документов

Банги, 22 февраля. Экс-министра иностранных дел ЦАР арестовали за продажу поддельных дипломатических паспортов.

Шанселя Сокоде Ндегбайи задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и торговле фальшивыми документами. На данный момент политика допрашивают сотрудники полиции.

В апреле 2020 года правоохранительные органы Банги уже арестовывали министра за нелегальную выдачу дипломатического статуса физическим лицам, однако вскоре его освободили.

После тюремного заключения политик попытался принять участие на парламентских выборах в ЦАР от города Бамбари. Ндегбайи планировал посетить населенный пункт во время агитационной кампании, которая начнется в конце февраля.

Напомним, что национальная армия ЦАР провела кадровые чистки, отстранив от должностей экс-президента Франсуа Бозизе и его сыновей. Ведомство объяснило решение связью политиков с конгломератом вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), боевики которого терроризируют население республики.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что президент Фостен-Арканж Туадера приказал уволить из госструктур всех лиц, сотрудничающих с радикальными элементами.