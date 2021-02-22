«Вместе молимся за мир»: христиане и мусульмане поддержали освободительную армию ЦАР

Банги, 22 февраля. Представители религиозных конфессий ЦАР вышли на митинг с требованием восстановить мир на территории республики.

Более четырех тысяч граждан прошли маршем по бульвару Мучеников в Банги. Члены христианского и мусульманского сообществ принесли с собой плакаты с просьбами стабилизировать ситуацию в стране.

«Вместе молимся за мир», — гласил один из лозунгов.

Массовый митинг продемонстрировал, что конфессии в ЦАР готовы объединиться и выступить против анархии и преступности. Напомним, что боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попытались разделить религиозные общины и дестабилизировать ситуацию в государстве.

Радикальные элементы активизировались в преддверии всеобщих выборов 27 декабря 2020 года, на которые Конституционный суд не допустил главаря формирования и экс-президента Франсуа Бозизе. С помощью провокаций бандиты планировали силой вернуть власть бывшему лидеру.

Однако при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих правительственная армия ЦАР отразила все атаки и выбила членов CPC из городов республики. Сейчас боевики массово покидают населенные пункты, опасаясь столкновений с отрядами FACA.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что молодежная организация призвала христианское и мусульманское сообщества поддержать вооруженные силы страны, которые борются с радикалами на территории региона.