Путин завершил встречу с Лукашенко в Сочи

Сочи, 22 февраля. Президент России Владимир Путин завершил встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Красной Поляне.

Переговоры между лидерами длились более шести часов. Предположение о продолжительности обсуждений ранее высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Одна из ключевых тем разговора — российско-белорусские отношения. По окончанию диалога Путин отметил хорошо отлаженный механизм взаимодействия между странами. По его словам, Россия продолжает оставаться самым крупным экономическим партнером Белоруссии.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет», — ответил Лукашенко.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о присоединении ко встрече политиков заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Однако на заявленном журналистами обеде он так и не появился.