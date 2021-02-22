Президенты Чада и Гвинеи-Бисау обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Нджамена, 22 февраля. Президент Гвинеи-Бисау приехал с рабочим визитом в Чад, сообщило издание AlWihda Info.

Умару Сисоку Эмбало вместе с министром обороны Санджи Фати и главой МИД Сузи Карлой Барбоса прибыл на территорию республики 21 февраля. В международном аэропорту имени Хасана Джамуса политиков встретил лидер государства Идрис Деби, а также военнослужащие армии Чада.

В рамках переговоров президенты обсудили сотрудничество при установлении мира в регионах.

«Визит ознаменован укреплением отношений в нескольких областях, представляющих интерес для двух стран», — говорится на официальном сайте правительства Чада.

Стоит отметить, что Эмбало называет Идриса Деби «старшим братом» и давно сотрудничает с республикой. Представитель Гвинеи-Бисау посещал государство в декабре прошлого года.

Напомним, что партнером Чада также является Франция, которая с помощью африканской страны влияет на политику региона. Посредством наемников из Нджамены Париж дестабилизирует ситуацию в ЦАР, где планирует восстановить утраченные позиции.

Для беспрепятственного вмешательства в судьбу континента Елисейский дворец обеспечивает регулярное переизбрание Идриса Деби, руководящего страной с 1990 года.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что граждане Чада продолжают проводить митинги против шестого срока президента. Однако действующее правительство пытается подавить протесты с помощью грубой силы.