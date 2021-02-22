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Сеть магазинов «Спортмастер» будет работать на Украине, несмотря на санкции Киева

Сеть магазинов «Спортмастер» будет работать на Украине, несмотря на санкции Киева

Киев, 22 февраля. Генеральный директор компании «Спортмастер» Людмила Кныш отреагировала на решение Киева ввести санкции в отношении спортивных магазинов.

Заявление главы предприятия было обнародовано в понедельник, 22 февраля. По мнению Кныш, решение Киева по «Спортмастеру» является необоснованным, поэтому магазины будут продолжать работу в стране.

«Спортмастер Украина» работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле, и нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности», — написано в заявлении компании.

Генеральный директор компании подчеркнула, что магазины ведут свою деятельность на Украине в рамках законодательства. 

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Киев вспомнил о Крыме после обсуждения антироссийских санкций в Евросоюзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил другие санкции Совета нацбезопасности страны, передает НСН.

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