Сеть магазинов «Спортмастер» будет работать на Украине, несмотря на санкции Киева

Киев, 22 февраля. Генеральный директор компании «Спортмастер» Людмила Кныш отреагировала на решение Киева ввести санкции в отношении спортивных магазинов.

Заявление главы предприятия было обнародовано в понедельник, 22 февраля. По мнению Кныш, решение Киева по «Спортмастеру» является необоснованным, поэтому магазины будут продолжать работу в стране.

«Спортмастер Украина» работала и будет продолжать работать исключительно в правовом поле, и нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности», — написано в заявлении компании.

Генеральный директор компании подчеркнула, что магазины ведут свою деятельность на Украине в рамках законодательства.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Киев вспомнил о Крыме после обсуждения антироссийских санкций в Евросоюзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил другие санкции Совета нацбезопасности страны, передает НСН.