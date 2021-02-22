Близкая подруга Градовой рассказала, как актриса изменила свою судьбу

Москва, 22 февраля. Актриса и режиссер Наталья Фекленко рассказала, как ушедшая из жизни звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова в какой-то момент нашла силы изменить свою судьбу.

Подруга артистки призналась, что для нее существуют две Екатерины Градовы. Одна из них неразрывно связана с театром, именно она сыграла радистку Кэт в культовом советском фильме Татьяны Лиозновой. А другая Градова, по словам Фекленко, сознательно изменила свою жизнь. Неожиданно для всех у актрисы нашлись силы круто повернуть свою судьбу — она нашла себя далеко от театральных подмостков, в вере.

«Она стала лучезарной, счастливой. Сколько она принесла добра людям в понимании веры, в соединении себя с богом! Она по-настоящему пришла к вере, как будто ее призвали. Это давало ей духовную силу», — рассказала режиссер «Московскому комсомольцу».

Фекленко добавила, что звезда «Семнадцати мгновений весны» не жаловалась, даже когда лежала в больнице с диабетом. Несмотря на болезнь, никто и не предполагал скорой смерти актрисы. Она скончалась 22 февраля на 75-м году жизни.

Директор Московского театра сатиры ранее рассказал Федеральному агентству новостей о прощании с Екатериной Градовой.