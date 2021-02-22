Необычные свойства композиций Вивальди обнаружили российские ученые

Москва, 22 февраля. Уральским ученым удалось снять стрессовое состояние у аквариумных рыбок с помощью музыки итальянского композитора Антонио Вивальди.

Российским специалистам помогали эксперты из Бразилии и Китая. Они условно разделили рыб на две группы. Каждую из них сначала посадили в отдельный аквариум, где рыбки в одиночестве плавали продолжительное время. Затем им включали произведения Вивальди, которые звучали не менее нескольких часов.

Через сутки рыбок «переводили» жить в обычный аквариум и продолжали за ними наблюдать. Прослушав Вивальди водоплавающие чувствовали себя гораздо спокойнее и легче переносили смену обстановки. В будущем ученые собираются применить полученные знания в корректировке психологического состояния людей.

Рыбалка на Финском заливе перестала быть эффективной. Сейчас здесь чаще всего ловят судака, который быстро передвигается. Поэтому улов в нынешних погодных условиях получается небольшой.