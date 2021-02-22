Грузинский политолог заявил о политической катастрофе в стране

, 22 февраля. Грузинский публицист, политолог и главред издания "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили поделился своими мыслями о сложной политической обстановке на родине.

Эксперт в беседе с журналистами рассказал, что отставка премьера Георгия Гахарии может иметь серьезные последствия, вплоть до смены власти в Грузии.

Глава правительства Георгий Гахария подал в отставку, так как не сумел найти согласия со своей командой по поводу ситуации с задержанием председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

«Нынешняя ситуация полностью, как две капли воды, повторяет ситуацию 2003 года в Грузии: отставка премьера Жвании, молниеносная Революция роз, приход нового правительства», — считает собеседник.

Политолог опасается повторения сценария. Он считает, что революционный сценарий уже в действии, и на половину осуществился.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о том, как НАТО прививает антироссийские взгляды в странах бывшего СССР. Речь зашла и о Грузии.

НСН публиковала материал, в котором говорилось о попытках украинского политика Михаила Саакашвили призвать союзников в Грузии не соблюдать коронавирусные ограничения.