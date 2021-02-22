Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Тбилиси, 22 февраля. Грузинский парламент провел голосование по вопросу о доверии новому правительству. Против нового состава проголосовали лишь два депутата.

Согласно решению парламентариев, действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили возглавил новый состав грузинского правительства и стал премьер-министром.

Также в состав правительства вошли два новых министра — обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что законодательный орган Грузии принял резолюцию о стремлении вступления в НАТО и в Евросоюз. Документ был принят единогласно.