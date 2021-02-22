Рубль подал тревожные сигналы к ослаблению на текущей неделе

Москва, 22 февраля. Российская валюта на предыдущей неделе не смогла воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка нефти, констатировал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Котировки черного золота штурмовали 13-месячные максимумы, однако доллар не сумел устойчиво уйти ниже уровня в 73 рубля, а евро — зафиксироваться под отметкой 89 рублей. Неспособность укрепляться при позитивном внешнем фоне — это тревожный знак, изменение настроений на рынках быстро может превратить рубль в цель для массированных продаж, отметил эксперт.

В течение недели-двух курс европейской валюты способен подняться в область 92 рублей, а у доллара есть потенциал для возвращения к диапазону 75−76 рублей. Против отечественной валюты может сыграть охлаждение перегретых котировок нефти, ведь добыча в США уже восстанавливается после коллапса из-за погоды.

Впрочем, на пользу рублю должны пойти сезонный фактор и изменение тона Банка России на проведение более жесткой, чем ожидалось инвесторами, монетарной политики. Кроме того, высокие доходности сохраняют привлекательность долговых бумаг России, добавил Купцикевич.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее признался, что не ожидает резкого изменения валютного курса до конца зимы.