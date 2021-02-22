Ростех показал на выставке в ОАЭ легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Москва, 22 февраля. Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» был показан на международной оружейной выставке IDEX-2021, говорится в сообщении Ростеха.

Российские специалисты привезли на военный форум IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ) макет боевой машины. Зрителям наглядно продемонстрировали ее внешний вид и функционал, говорится в сообщении. На сегодня «Спрут-СДМ1» является единственным в мире современным легким танком. Покупателей может заинтересовать соотношение цены и качества, считают в Ростехе.

В качестве основного орудия установлена 125-мм пушка, что по огневой мощи ставит машину в один ряд с танком Т-90МС. В список боеприпасов входят осколочно-фугасные, бронебойно-подкалиберные, кумулятивные снаряды и с дистанционным подрывом. Машина является амфибийной.

Ранее стало известно, что такое же оружие, как на «Спруте», может быть размещено на колесном танке на основе платформы «Бумеранг». Также «Царьград» сообщил, что российские специалисты создают противотанковый комплекс с возможностью сбивать дроны.