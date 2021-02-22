«Рейнджерс» выступили с официальным заявлением после скандала с Артемием Панариным

Нью-Йорк, 22 февраля. Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала официальное заявление в ответ на обвинения российского форварда Артемия Панарина в избиениях девушки.

Артемий Панарин «категорически» отрицает обвинения в избиении 18-летней девушки, сообщили представители «Рейнджерс». Более того, скандал вокруг 29-летнего нападающего в клубе считают сфабрикованной историей.

«Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — отметили в пресс-службе.

До этого бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров рассказал об избиении Панариным девушки. Инцидент произошел 10 лет назад в Риге.

Ранее ФАН писал, что Панарина и его супругу Алису Знарок обокрали во время отдыха на курорте в мексиканском городе Тулум. Из сейфа пропали украшения и кредитная карта.