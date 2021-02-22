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Оперативники МВД благодаря камерам задержали в Коми подозреваемого в педофилии

Оперативники МВД благодаря камерам задержали в Коми подозреваемого в педофилии

Сыктывкар, 22 февраля. Реализация программы «Безопасный город» помогла стражам порядка в Сыктывкаре задержать подозреваемого в развратных действиях. Жертвой злоумышленника стал ребенок.

Благодаря камерам наблюдения полицейские получили картину преступления. В Мичуринском парке к девочке приставал мужчина, который в дальнейшем совершил злодеяние. Горожанин был задержан в одном из торговых центров. В совершении преступления он уже сознался.

В Петербурге школьница подверглась преследованию со стороны извращенца. По словам отца ребенка, мужчина несколько раз уговаривал девочку прийти в рощу или в зоопарк для «встречи и прогулки», сообщал ФАН.

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