Пермские воры сжалились над котом-аллергиком и вернули его в зоопарк

Пермь, 22 февраля. Кот Кузя, которого из зоопарка похитили злоумышленники, сейчас снова дома. Преступники услышали просьбу сотрудников зверинца и решили возвратить питомца.

Кража животного произошла 21 февраля. Всеобщий любимец жил в клетке с птицами. В неустановленный момент пушистика кто-то похитил.

Воровство Кузи шокировало персонал. Люди пытались разными способами добиться возвращения «усатого». Работники даже обещали вознаграждение и взывали к жалости похитителей.

Кот является аллергиком, его приходится кормить по специальной диете. На следующие сутки после инцидента Кузю подкинули к проходной зоопарка. Персонал зверинца не скрывал бурную радость.

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