Споры вокруг покушения на Башагу и заседание парламента — события в Ливии 22 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 22 февраля 2021 года.

Почти две сотни мигрантов возвращены в Триполи сотрудниками Береговой охраны, заявили в штабе военно-морских сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Корабль с беженцами перевернулся недалеко от пляжей столицы на пути в Италию. В результате в воде оказались 197 человек.

Спасенных передали полиции для дальнейших разбирательств. В ближайшее время всех нелегальных мигрантов обещают депортировать на родину.

Ливия является фактически главным транспортным узлом в Африке, через который беженцы пробираются в страны Европы. Береговая охрана отлавливает мигрантов и чаще всего помещает их в специальные центры содержания, откуда нередко людей приходится выкупать. Многие продаются в рабство. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только за первые два месяца было перехвачено и возвращено в Ливию 2500 мигрантов.

Глава Министерства внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага прокомментировал покушение на него в Триполи.

В свою очередь родственник погибшего в аварии Ридвана Ханкари обвинил Фатхи Башагу в использовании истории с покушением для получения международного покровительства.

По словам его двоюродного брата Мухаммада, всем известны масштабы кортежа главы МВД ПНС, и нападать на него глупо.

Mohd. Al-#Hanqari on the killing of cousin #Radwan: “Everyone knows magnitude of #Bashagha’s convoy that harasses people even more than #Gaddafi's. Bashagha wants international favour by accusing my family—he must withdraw “assassination” story. #Libya https://t.co/jM5V1PEpOm