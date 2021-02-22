Споры вокруг покушения на Башагу и заседание парламента — события в Ливии 22 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 22 февраля 2021 года.

События

Почти две сотни мигрантов возвращены в Триполи сотрудниками Береговой охраны, заявили в штабе военно-морских сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Корабль с беженцами перевернулся недалеко от пляжей столицы на пути в Италию. В результате в воде оказались 197 человек.

Спасенных передали полиции для дальнейших разбирательств. В ближайшее время всех нелегальных мигрантов обещают депортировать на родину.

Ливия является фактически главным транспортным узлом в Африке, через который беженцы пробираются в страны Европы. Береговая охрана отлавливает мигрантов и чаще всего помещает их в специальные центры содержания, откуда нередко людей приходится выкупать. Многие продаются в рабство. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только за первые два месяца было перехвачено и возвращено в Ливию 2500 мигрантов.

حرس السواحل ينقذ 197 مهاجرا وينتشل جثتينhttps://t.co/hS1TRgtQOL#الوسط — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 22, 2021

Споры вокруг покушения на Фатхи Башагу

Глава Министерства внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага прокомментировал покушение на него в Триполи.

«Это не случайность, а хорошо спланированное нападение», — считает министр.

عاجل > باشاآغا : محاولة إغتيالي لم تكن صدفة وتم التخطيط لها بشكل جيد . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/ERkFYijN2K — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 22, 2021

В свою очередь родственник погибшего в аварии Ридвана Ханкари обвинил Фатхи Башагу в использовании истории с покушением для получения международного покровительства.

По словам его двоюродного брата Мухаммада, всем известны масштабы кортежа главы МВД ПНС, и нападать на него глупо.

«Обвиняя мою семью, Башага хочет международного покровительства — он должен отказаться от истории о покушении», — отметил он.

Mohd. Al-#Hanqari on the killing of cousin #Radwan: “Everyone knows magnitude of #Bashagha’s convoy that harasses people even more than #Gaddafi's. Bashagha wants international favour by accusing my family—he must withdraw “assassination” story. #Libya https://t.co/jM5V1PEpOm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 22, 2021

«Служба поддержания стабильности» (СПС) ПНС опубликовала официальное заявление по инциденту с кортежем главы МВД. По словам представителей организации, их автомобиль атаковали боевики из охраны министра.

«Машина с нашими сотрудниками подверглась нападению, когда ее маршрут движения совпал с маршрутом джипов Башаги. В результате погиб Ридван Ханкари из Аз-Завии, еще один получил ранение», — говорится в документе.

ردًا على إتهامات باشاآغا.. جهاز دعم الاستقرار: نتعهد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفينا بالقانون. #ليبيا #المرصد https://t.co/cGMXgQWXF5 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 22, 2021

Заместитель директора СПС ПНС Аюб Бурас в комментарии для LibyaAlahrar добавил, что инцидент с кортежем Башаги находится на рассмотрении и ожидает окончательного решения прокуратуры и следственных органов.

«Мы — государственный орган и соблюдаем закон. Силы службы передвигаются только в пределах мест своей дислокации», — уточнил он.

#عاجل | نائب رئيس #جهاز_دعم_الاستقرار #أيوب_بوراس: قضية حادث موكب #باشاغا الآن أمام القانون والقرار الفصل للنيابة وجهات التحقيق — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 22, 2021

Председатель Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи осудил вооруженный конфликт на улицах Триполи, спровоцированный покушением на Башагу. По его словам, нападение на конвой главы МВД ПНС является недопустимым.

«Не позволю мятежу стать причиной разжигания новой войны на территории страны», — заявил он.

#المنفي و #الدبيبة يلتقون باللجنة الاستشارية لمواجهة #كورونا ويؤكدون على أهمية توفير اللقاح ضد الفيروس التاجي بأسرع وقت ممكن#ليبيا — بنغازي اليوم (@BenghaziAlYoum) February 21, 2021

Политика

Триполи

Избирательная комиссия Ливии провела заседание по подготовке к проведению президентских выборов в конце года.

Участники обсудили технические предложения, касающиеся процесса в области образования и профессионального обучения наблюдателей, административные процедуры, а также график выполнения задач и обязанностей сотрудников ИК.

Глава ПС Мухаммад Манфи высоко оценил роль ливийского отделения Красного Полумесяца.

Во время беседы с генеральным секретарем ассоциации Мари Дарси политик рассказал о приоритетах Правительства национального единства (ПНЕ), главным из которых является объединение государственных и частных институтов.

«Будем работать над тем, чтобы позволить молодым людям участвовать в управлении страной», — заявил Манфи.

Комитет по выборам в муниципальные советы объявил итоги голосования в центральную администрацию Триполи.

В общей категории победу одержала платформа «Ат-Тасхих», среди лиц с особыми потребностями — Мухаммад Абдель Ваххаб Забаа, среди женщин — Сара Абдалла Амин Наами.

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعلن النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي #طرابلس_المركز pic.twitter.com/LPXXjgtj0Z — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 22, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретил делегацию муниципалитета Зувара во главе с Идрисом Тувайни.

Во время беседы стороны обсудили ряд важных тем, включая совместную работу по стабилизации ситуации в стране, укреплению мира и безопасности, а также объединение государственных, военных и силовых ведомств.

Сабрата

Источник канала Al Hadath (ОАЭ) сообщает о переносе запланированного на 23 февраля заседания Палаты представителей в Сабрате. Точная дата его проведения пока неизвестна.

#ليبيا — مصادر الحدث: تأجيل جلسة صبراتة المقررة غدا لأعضاء البرلمان الرافضين لعقيلة صالح — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) February 22, 2021

Тобрук

Пресс-секретарь Палаты представителей (Тобрук) Абдалла Блехек подтвердил информацию о начале подготовки заседания парламентариев в Сирте.

متحدث نواب طبرق: بدء التجهيز لجلسة سرت

https://t.co/wVY0ROL5qb#ليبيا — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 22, 2021

Муниципалитет Тобрука провел расширенное совещание по вопросам безопасности. Участниками заседания стали глава администрации Фарадж аль-Хаттаби и директор службы безопасности генерал Халед аль-Баста.

Во время беседы они обсудили работу сотрудников правоохранительных органов и скорое открытие паспортного отделения в городе.

بلدية طبرق تعقد اجتماعا أمنيا موسعا https://t.co/U1OF2s9Pw6 — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) February 22, 2021

Экономика

Министерство финансов Ливии рассматривает предложение внедрения системы Electronic Cargo Tracking Note (ECTN) во все морские порты страны. Это позволит поставщикам отслеживать сроки и местоположение груза по трек-номеру.

ديوان المحاسبة يستعرض عقد وزارة المالية مع شركة تركية لتتبع البضائع الموردة#عين_ليبياhttps://t.co/tSstg6GflY — عين ليبيا (@EanLibya) February 21, 2021

Председатель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла и министр труда ПНС Ливии Махди аль-Амин обговорили запуск программы по реализации малых и средних предприятий в нефтяном секторе.

Они сошлись во мнении, что необходимо разработать учебное пособие и создать рабочие места для привлечения молодежи.

«Минтруда хочет расширить базу сотрудничества с ННК», — говорится в сообщении.

Совет министров ПНС под председательством Файеза Сарраджа обсудил видение правительства на финансовый 2021 год на фоне политических и экономических изменений, связанных с объединением бюджетов Запада, Востока и Юга страны.

Участники заседания также рассмотрели риски в финансовом секторе в связи с планами ПНЕ сформировать единые государственные институты в текущем году.

Общество

Libyan Airlines возобновляет полеты из аэропорта города Бенгази в международный аэропорт Карфаген в столице Туниса.

«Предварительно запланировано по два рейса в неделю в одну и другую сторону», — говорится в сообщении авиакомпании.