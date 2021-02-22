Регулярное чтение книг помогает найти эффективное решение сложных проблем

Вашингтон, 22 февраля. Регулярное чтение книг повышает уровень интеллекта и способствует улучшению памяти, это помогает эффективнее находить решения для сложных проблем.

Положительный эффект от чтения заметен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что доказали исследования психологов и нейробиологов. Ученые выяснили, что чтение развивает эмпатию. Сопереживание персонажам повышает эмоциональный интеллект, это доказал эксперимент под руководством ученого из Рочестерского университета Дэвида Доделл-Федера. Исследователь пришел к выводу, что чтение художественной литературы, в отличие от научных трудов, привело к улучшению социально-познавательной деятельности.

Другие исследования выяснили, что медленное чтение развивает сосредоточенность и помогает быстрее улавливать сложную информацию. Эти свойства исчезают, если перестать регулярно читать, отметили психологи.

В долгосрочной перспективе регулярное чтение влияет на мозг еще сильнее. Оно позволяет улучшать вербальную память, которая отвечает за усвоение информации в словесной форме. Постоянное чтение сопровождается утолщением мозолистого тела, толщина которого указывает на количество нейронов. Это благотворно влияет на связь между полушариями мозга.

Несмотря на пользу чтения, делать это ночью не рекомендуется, недосып оказывает отрицательное влияние на структуру головного мозга. Хронический недосып может вызвать необратимые изменения, считают ученые.