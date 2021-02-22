Садальский показал редкое фото Градовой с дочерью Миронова

Москва, 22 февраля. Актер Станислав Садальский выразил соболезнования дочери заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой Марии и показал их совместный снимок.

Звезда телефильма «Семнадцать мгновений весны» скончалась 22 февраля. Дочь Марию она родила от первого брака со знаменитым актером Андреем Мироновым. Девушка пошла по стопам родителей.

Садальский опубликовал в Instagram редкий снимок матери и дочери, а также несколько кадров из фильма «Место встречи изменить нельзя». Актер отметил, как грустно начался год — с потерь любимых зрителями артистов.

«И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было…» — написал он.

По словам Садальского, Градова училась в Школе-студии МХАТ у педагога Василия Маркова. Он был наставником для недавно скончавшегося Андрея Мягкова, а также для Олега Ефремова и Михаила Козакова.

Училась с Градовой и актриса Татьяна Васильева. По ее мнению, роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» стала для ее коллеги не только великой, но и губительной.