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Верховный суд США не помешал передаче налоговых декларация Трампа прокурору

Верховный суд США не помешал передаче налоговых декларация Трампа прокурору

Вашингтон, 22 февраля. Верховный суд (ВС) США отклонил прошение экс-президента Дональда Трампа, который пытался предотвратить передачу налоговых деклараций окружному прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе суда. Своим решением ВС США поддержал апелляционный суд, который также не стал препятствовать передаче налоговых декларация Трампа прокурору округа Нью-Йорк.

Адвокаты Трампа пытались помешать этому процессу. По их мнению, Вэнс желает заполучить сведения о налоговых отчислениях экс-президента «со злым умыслом или с целью преследования».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Дональда Трампа готовы поддержать на следующих выборах президента США 59% избирателей-республиканцев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, поскольку соцсеть «уже не та», передает НСН.

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