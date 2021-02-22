Названы семь изменений в организме при частом употреблении репчатого лука

Москва, 22 февраля. Репчатый лук в рационе питания творит с организмом чудеса. Специалисты собрали семь изменений в организме, которые происходят при частом его употреблении.

Лук укрепляет кости, их плотность увеличивается на 5% при ежедневном поедании этого овоща. Он благотворное влияние на здоровье сердца, уменьшая уровень холестерина в крови, и стимулирует пищеварение из-за большого количества клетчатки.

В луке содержится 25 видов антиоксидантов, которые берегут клетки организма и защищают от некоторых болезней. Также он обеспечивает гигиену рта и помогает укрепить зубы. Кверцетин в луке уменьшает риск развития катаракты. Репчатый лук восстанавливает кожу и борется с возрастными изменениями за счет содержания витамина А, С и Е, поддерживает здоровье кишечника и снимает стресс.

Нарезать лук без слез практически невозможно. Овощ выделяет фермент синтазу, который после вступления в реакцию с соединениями сахара превращается в серную кислоту, что и раздражает глаза.

Российский диетолог Ольга Капийчук высказала мнение по поводу вредного для организма продукта. Колбаса является причиной негативных процессов в организме и может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Капийчук рекомендует заменить колбасу другими, более полезными продуктами.